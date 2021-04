Ci ricattano Denise Pipitone | scandalo sulla tv russa | circo mediatico | perché nascondono i dati?

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 aprile 2021) “Se entro domani non ci faranno avere idel Dna e del gruppo sanguigno della ragazza mostrata in tv io e Piera Maggio non parteciperemo a nessun programma. Basta con questo”. Parole sacrosante, quelle spese dall'avvocato Giacomo Frazzitta, che all'Adnkronos non ha nascosto l'amarezza per il modo in cui la trasmissionesta trattando questo caso che è emotivamente durissimo per la sua assistita, la madre di, la bambina di 4 anni sparita il primo settembre del 2004. La ragazza che è stata mostrata in tv si chiama Olesya Rostova e secondo il programma potrebbe essere la figlia scomparsa di Piera Maggio. Domani, martedì 6 aprile, andrà in onda la puntata in cui verranno svelati i risultati degli esami del sangue. L'avvocato Frazzitta dovrebbe ...