(Di domenica 4 aprile 2021) Momenti di forte tensione a. Ancora una volta protagonisti negativi sono gli. Il tutto, a pochi giorni dalle polemiche scoppiate in seguito all’aggressione ai piedi dell’Amiata, nei confronti di un cittadino marocchino da parte di tre stranieri che abitavano ad Arcidosso Nel corso dei controlli anti.Covid ihanno individuato alla stazione ferroviaria un gruppo di giovani. Eranoe in assembramento. Gli uomini in divisa hanno intimato agli stranieri di distanziarsi e di indossare il dispositivo di protezione. Ma immediatamente hanno capito che non sarebbe stato facile., ildi sfida degliI giovani, infatti, di tutta risposta ...

Advertising

PinucciaMarino1 : RT @SecolodItalia1: Grosseto, immigrati senza mascherina deridono i carabinieri e li sfidano con tono da “padroni” - SecolodItalia1 : Grosseto, immigrati senza mascherina deridono i carabinieri e li sfidano con tono da “padroni”… -

Ultime Notizie dalla rete : Grosseto immigrati

Il Secolo d'Italia

... e diversi comuni già in zona rossa come quello die altri nella nostra provincia, e con ... dove sono ospitati a spese dei cittadini e contribuenti 27, ben 21 di questi sono ...... ma prossima al rosso, e diversi comuni già in zona rossa, come quello die altri nella ... dove sono ospitati a spese dei cittadini e contribuenti 27, ben 21 di questi sono risultati ...Sassi contro cronista e fotografo del Tirreno, sfondata un’auto dei carabinieri Una responsabile della Croce rossa inseguita e costretta a fuggire scortata ...Gli stranieri residenti in provincia di Grosseto al 31 dicembre 2019 sono 22.239 e rappresentano il 10,1% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Rom ...