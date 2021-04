L’amante del prete: il giardino segreto anticlericale (Di sabato 3 aprile 2021) Ad una prima visione, L’amante del prete, pellicola francese del 1971, incanta con la sua atmosfera fiabesca. Merito soprattutto delle ambientazioni: il regista, Georges Franju, volle che l’intero film fosse girato in ambienti reali, senza nulla di ricostruito sul set. Sono reali, dunque, il villaggio, il vecchio castello in rovina, e soprattutto Le Paradou, il suontuoso giardino dove si svolge la parte centrale dell’azione. Superato l’incanto iniziale, però, si comincia ad accorgersi delle diverse chiavi di lettura del film. L’amante del prete: qual è il messaggio? Tratto da un romanzo minore di Émile Zola, La Faute de l’abbé Mouret, L’amante del prete è un film pregno di significati simbolici. Vi è, innanzitutto, un chiaro messaggio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Ad una prima visione,del, pellicola francese del 1971, incanta con la sua atmosfera fiabesca. Merito soprattutto delle ambientazioni: il regista, Georges Franju, volle che l’intero film fosse girato in ambienti reali, senza nulla di ricostruito sul set. Sono reali, dunque, il villaggio, il vecchio castello in rovina, e soprattutto Le Paradou, il suontuosodove si svolge la parte centrale dell’azione. Superato l’incanto iniziale, però, si comincia ad accorgersi delle diverse chiavi di lettura del film.del: qual è il messaggio? Tratto da un romanzo minore di Émile Zola, La Faute de l’abbé Mouret,delè un film pregno di significati simbolici. Vi è, innanzitutto, un chiaro messaggio ...

