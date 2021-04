Ristoranti chiusi fino a maggio, lo spiraglio della verifica per le riaperture da metà aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) Èarrivato il via libera al nuovo decreto legge del governo Draghi per arginare la diffusione del coronavirus. Si tratta delle norme valide per il periodo dopo Pasqua, al termine della fase di lockdown ... Leggi su vicenzatoday (Di venerdì 2 aprile 2021) Èarrivato il via libera al nuovo decreto legge del governo Draghi per arginare la diffusione del coronavirus. Si tratta delle norme valide per il periodo dopo Pasqua, al terminefase di lockdown ...

Advertising

sole24ore : Coronavirus, oltre al danno la beffa: ristoranti e pub chiusi, ma il 58% dei comuni aumenta la Tari… - DSantanche : Ristoranti, bar, palestre e piscine restano chiusi perché considerati il luogo principale dei contagi. Lo sono davv… - riccardomagi : Cinema, teatri, ristoranti chiusi. E chiese aperte. Un paese in ginocchio per le normative necessarie a contenere… - pierini1970 : @NicolaPorro La zona rossa, nonostante i DPCM, non esiste e al Governo dovrebbero semplicemente prenderne atto: la… - voltes48 : RT @GAngrilli: In DUE giorni abbiamo avuto oltre 1000 morti positivi al Coronavirus nonostante: - Scuole chiuse - Palestre Chiuse - Bar e r… -