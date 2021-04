Nike vince la causa contro Mschf e Lil Nas X per le scarpe “sataniche”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 2 aprile 2021)lail rapper Lil Nas X eche ha prodotto le “” usando il logo del brand senza autorizzazioneha incassato la vittoria in tribunale, il collettivo di artisti newyorkese, che ha prodotto le “” in collaborazione con il rapper Lil Nas X, utilizzando senza approvazione il logo del brand. Lein questione hanno procurato allaaccuse di istigazione al satanismo. Si trattava un paio di sneakers dellamodificate, aggiungendo alle suole la goccia di sangue umano mischiato a inchiostro rosso. Lesono state prodotte in un numero ...