“Matrix”, stasera in tv il film culto con Keanu Reeves (Di venerdì 2 aprile 2021) Aspettando con trepidazione l’uscita nelle sale del quarto capitolo (prevista al momento per il 22 dicembre), gli appassionati di fantascienza potranno cogliere l’occasione per scegliere ancora una volta la pillola rossa e rivivere le origini della saga con il suo intramontabile capostipite “Matrix”, stasera in tv su Mediaset20. Visione distopica del rapporto fra tecnologia e mondo globalizzato, la pellicola delle sorelle Lana e Lilly Wachowski è uno dei film più celebri e celebrati di fine millennio scorso. “Matrix”: trama e impatto culturale Quando l’hacker Neo (Keanu Reeves, “John Wick”) viene avvicinato dalla misteriosa Trinity (Carrie Anne-Moss, “Memento”) e dal carismatico Morpheus (Laurence Fishburne, “Apocalypse Now”), non immagina nemmeno l’agghiacciante verità che sta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Aspettando con trepidazione l’uscita nelle sale del quarto capitolo (prevista al momento per il 22 dicembre), gli appassionati di fantascienza potranno cogliere l’occasione per scegliere ancora una volta la pillola rossa e rivivere le origini della saga con il suo intramontabile capostipite “”,in tv su Mediaset20. Visione distopica del rapporto fra tecnologia e mondo globalizzato, la pellicola delle sorelle Lana e Lilly Wachowski è uno deipiù celebri e celebrati di fine millennio scorso. “”: trama e impatto culturale Quando l’hacker Neo (, “John Wick”) viene avvicinato dalla misteriosa Trinity (Carrie Anne-Moss, “Memento”) e dal carismatico Morpheus (Laurence Fishburne, “Apocalypse Now”), non immagina nemmeno l’agghiacciante verità che sta ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Matrix, stasera in tv il film con Keanu Reeves: la storia dell’attrice che stava per interpretare… Neo!… - BestMovieItalia : Matrix, stasera in tv il film con Keanu Reeves: la storia dell’attrice che stava per interpretare… Neo! -… - Sunflow89260744 : @_ansiaeparanoie Io ho già smesso e non sto scherzando. Cosa devo guardare? Rosa e Martina che ballano? O il mimo?… - rudy_matrix : RT @strange_days_82: Stasera Italia dopo mesi e mesi di flop chiude definitivamente.Le cause dei pochi ascolti sono tante, in primis la con… - AngelaR92900259 : RT @MoanaKeanu: -