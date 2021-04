Il pallone racconta – L’incubo Covid sul campionato (Di venerdì 2 aprile 2021) Per la rubrica “Il pallone racconta” l’editorialista Italpress, Franco Zuccalà, analizza i temi della prossima giornata di campionato, su cui aleggia le positività di Bonucci e altri giocatori azzurri. mc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021) Per la rubrica “Il” l’editorialista Italpress, Franco Zuccalà, analizza i temi della prossima giornata di, su cui aleggia le positività di Bonucci e altri giocatori azzurri. mc/red su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Il pallone racconta – L’incubo Covid sul campionato - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Il pallone racconta - Un'Italia da record, Mancini come Lippi - - blogsicilia : #notizie #sicilia Il pallone racconta - Un'Italia da record, Mancini come Lippi - - Italpress : Il pallone racconta – Un’Italia da record, Mancini come Lippi - CorriereCitta : Il pallone racconta – Un’Italia da record, Mancini come Lippi -