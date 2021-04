Covid Brasile: riesumate delle salme per far posto alle nuove vittime del virus (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Coronavirus in Brasile continua ad avanzare senza sosta. Nel territorio il numero di vittime sta crescendo giorno dopo giorno arrivando a un totale di 325.284 di persone che hanno perso la vita a causa dell'infezione da SARS-COV-2. Il numero di persone che hanno perso la vite in Brasile a causa di complicanze legate al virus è secondo solo agli Stati Uniti. Brasile: riesumati cadaveri per far spazio alle vittime di Covid Nelle ultime 24 ore si sono registrati 92mila contagi e più di 3.700 le vittime. In alcune zone della nazione la situazione è più drammatica, infatti nello Stato di Sao Paulo c'è stato questa settimana un record di defunti, ma secondo l'OMS sono molte le zone del Brasile ad essere ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Coronaincontinua ad avanzare senza sosta. Nel territorio il numero dista crescendo giorno dopo giorno arrivando a un totale di 325.284 di persone che hanno perso la vita a causa dell'infezione da SARS-COV-2. Il numero di persone che hanno perso la vite ina causa di complicanze legate alè secondo solo agli Stati Uniti.: riesumati cadaveri per far spaziodiNelle ultime 24 ore si sono registrati 92mila contagi e più di 3.700 le. In alcune zone della nazione la situazione è più drammatica, infatti nello Stato di Sao Paulo c'è stato questa settimana un record di defunti, ma secondo l'OMS sono molte le zone delad essere ...

