Vaccinazioni, oggi mezzo milione di dosi del vaccino Moderna distribuite alle Regioni (Di giovedì 1 aprile 2021) mezzo milioni di dosi del vaccino Moderna saranno distribuite oggi alle Regioni. Le confezioni del composto a Rna messaggero della società statunitense sono arrivate nella tarda serata di ieri all'aeroporto di Roma Fiumicino e poi trasferite all'hub nazionale della Difesa a Pratica di Mare. Si tratta, sottolinea la struttura del Commissario per l'emergenza, del lotto numericamente più consistente finora arrivato da Moderna, che porta il totale delle dosi consegnate a marzo a circa 830 mila e ad oltre 1,3 milioni di quelle arrivate nel primo trimestre. oggi è ancora il giorno dopo il primo piccolo ma importante traguardo delle oltre 10 milioni di dosi somministrate e dell'attivazione ...

