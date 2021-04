Ecco cosa pensano gli italiani di Draghi: “Molto vicino a Forza Italia”. Il sondaggio (Di giovedì 1 aprile 2021) Secondo gli Italiani Draghi è politicamente vicino a Forza Italia: il sondaggio Mario Draghi è considerato dagli Italiani politicamente vicino a Forza Italia: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall’istituto Winpoll per il quotidiano Il Sole 24 Ore. Alla domanda “Secondo lei a quale partito è più vicino Mario Draghi?”, infatti, il 29% degli intervistati ha risposto “Forza Italia”. Il 28 per cento ha risposto “A nessun partito”, mentre il 23% non ha saputo rispondere alla domanda. Il 18 per cento del campione ha optato per il Partito Democratico, mentre “Italia ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 aprile 2021) Secondo gliè politicamente: ilMarioè considerato daglipoliticamente: è quanto emerge da unrealizzato dall’istituto Winpoll per il quotidiano Il Sole 24 Ore. Alla domanda “Secondo lei a quale partito è piùMario?”, infatti, il 29% degli intervistati ha risposto “”. Il 28 per cento ha risposto “A nessun partito”, mentre il 23% non ha saputo rispondere alla domanda. Il 18 per cento del campione ha optato per il Partito Democratico, mentre “...

