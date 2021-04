Adiff | il brand delle donne dedicato ai rifugiati

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 aprile 2021) Angela Luna e Loulwa Al Saad sono la coppia creativa dietro alla linea di vestiti targata. Le duesono un esempio virtuoso di quella che al giorno d’oggi viene chiamata CSR, ovvero Corporate Social Responsability. Questa visione implica che le aziende debbano contribuire a un miglioramento del mondo e della società. E le due manager lo stanno facendo bene, agendo su più fronti contemporaneamente. L’impegno sociale Dietro a questo progetto c’è il preciso intento di aiutare i profughi. La società infatti ha sede ad Atene e fra le sue fila conta un organico composto per la maggior parte daafghani. Oltre a offrire lavoro e a fornire un salario adeguato agli apolidi,si specializza in una tipologia di vestiario che possa risultare anche utile a chi si trova in uno stato di necessità. Il ...