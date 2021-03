Il trailer della quarta stagione di The Handmaid’s Tale, che non sarà l’ultima (Di mercoledì 31 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=rg 160Be71g “Alcune donne non vogliono essere salvate”. È una frase del trailer della quarta stagione di The Handmaid’s Tale, diffuso in queste ore. Si riferisce alla protagonista June Osborne, interpretata da Elisabeth Moss, la quale negli scorsi episodi, dopo un’ennesima rivolta, è riuscita ad allontanarsi da Boston e sta fuggendo alle rappresaglie di Gilead intenzionata ad infliggere al sistema autoritario le stesse sofferenze che sono state inflitte a lei e alle sue compagne in passato. Ormai considerata il nemico pubblico numero uno, June deve affrontare prove indicibili non solo per raggiungere il suo obiettivo politico, ma anche per salvare la figlia rimasta intrappolata nelle mani del regime. Alla fine della terza ... Leggi su wired (Di mercoledì 31 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=rg 160Be71g “Alcune donne non vogliono essere salvate”. È una frase deldi The, diffuso in queste ore. Si riferisce alla protagonista June Osborne, interpretata da Elisabeth Moss, la quale negli scorsi episodi, dopo un’ennesima rivolta, è riuscita ad allontanarsi da Boston e sta fuggendo alle rappresaglie di Gilead intenzionata ad infliggere al sistema autoritario le stesse sofferenze che sono state inflitte a lei e alle sue compagne in passato. Ormai considerata il nemico pubblico numero uno, June deve affrontare prove indicibili non solo per raggiungere il suo obiettivo politico, ma anche per salvare la figlia rimasta intrappolata nelle mani del regime. Alla fineterza ...

Advertising

DiodatoMusic : Visto che me lo state chiedendo in tanti vengo a dirvi che Fai rumore non è nella colonna sonora della fiction “Sve… - cinefilosit : #Tenebreeossa: trailer della nuova serie fantasy #Netflix - hobisognodisel : Ho visto su yt un attimo il trailer della canzone nuova e mi sono trovata il logo giallo fosforescente della hybe......... - comicus_it : La Marvel ha diffuso un trailer per la Saga del Clone di Miles Morales: - TheGamesMachine : Una squadra di Cloni, con specializzazioni in combattimento che li rende parecchio diversi l'uno dall'altro, nonost… -