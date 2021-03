Campania | i divieti non fermano la Domenica delle Palme | fiumi di gente da Napoli a Caserta

(Di domenica 28 marzo 2021) Per la quarta settimana consecutiva laresterà in zona rossa. Eppure le restrizioni, da Giugliano ad Aversa fino a Portici, sembrano non essere osservate. Nel giorno della, centinaia di persone si sono riversate in strada L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

StreetNews24 : Campania tra zona rossa e arancione. Piemonte e Valle d'Aosta nella fascia più 'chiusa'. La nuova mappa a colori de… - infoitinterno : - ilcomizio : LA MAPPA DEI DIVIETI PER I VACANZIERI - DodiciMagazine : La #Regione Campania proroga fino al 5 aprile i divieti attualmente in vigore! Restano chiusi parchi urbani, ville… - VELOSPORT1960 : Divieti e restrizioni confermati a partire da domani, lunedì 22 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Campania divieti

... per arginare la diffusione del coronavirus sono previste una serie di regole e. Dalle ... Valle d'Aosta, provincia autonoma di Bolzano (Alto Adige),, Toscana e Sicilia. MESSA Pasqua ...Coronavirus, a Napoli serrande alzate per sfidare i. A fornirci tutte le informazioni è Tiziano Valle in un articolo dell'edizione odierna di ...restrizioni imposte dalla zona rossa in...Pasqua e Pasquetta blindate in zona rossa -con regole per spostamenti e visite a parenti e amici- ma con qualche concessione. Dopo qualche giorno di maggiore libertà per chi è tornato in zona arancion ...I divieti della zona rossa e della zona arancione varranno da ... Si può andare nelle seconde case ma ci sono regioni che hanno vietato (Campania) o limitato (Sardegna) gli accessi. In Toscana non ...