Alleanza centrosinistra-M5s: la proposta di Boccia (Di domenica 28 marzo 2021) La proposta di Francesco Boccia, del Partito Democratico, è quella di un'Alleanza centrosinistra-M5s. L'obiettivo è quello di creare uno spazio comune per includere tutti. Ecco le sue parole. Perché un'Alleanza centrosinistra-M5s? Alleanza con M5s: per Letta è necessaria L'idea del deputato Pd è quella di "costruire un campo largo" dove inserire tutti, a cominciare dal

