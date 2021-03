Rider eroe sventa furto in un bar e fa arrestare il ladro (Di sabato 27 marzo 2021) Il ladro lo ha aggredito ma lui è riuscito, non solo a sventare il furto, ma a farlo anche arrestare. Protagonista della vicenda è un 20enne tunisino, Rider di Bologna, che ieri sera, poco dopo le 22.30, stava passando in via Caprarie, in pieno centro, quando si è accorto che qualcuno era entrato in un bar, rompendo una finestra e facendo scattare l’allarme. Il ladro, con la cassa sotto braccio, ha tentato la fuga ma il Rider lo ha seguito chiamando il 113 e comunicando via via i suoi movimenti. A intercettarlo per primo è stato proprio il 20enne, che è stato aggredito con calci e pugni. L’uomo è stato fermato dalla polizia e identificato in un 47enne italiano ai domiciliari, arrestato ora con l’accusa di evasione e di rapina. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 27 marzo 2021) Illo ha aggredito ma lui è riuscito, non solo are il, ma a farlo anche. Protagonista della vicenda è un 20enne tunisino,di Bologna, che ieri sera, poco dopo le 22.30, stava passando in via Caprarie, in pieno centro, quando si è accorto che qualcuno era entrato in un bar, rompendo una finestra e facendo scattare l’allarme. Il, con la cassa sotto braccio, ha tentato la fuga ma illo ha seguito chiamando il 113 e comunicando via via i suoi movimenti. A intercettarlo per primo è stato proprio il 20enne, che è stato aggredito con calci e pugni. L’uomo è stato fermato dalla polizia e identificato in un 47enne italiano ai domiciliari, arrestato ora con l’accusa di evasione e di rapina. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

zazoomblog : Rider eroe sventa furto in un bar e fa arrestare il ladro - #Rider #sventa #furto #arrestare #ladro - italiaserait : Rider eroe sventa furto in un bar e fa arrestare il ladro - lifestyleblogit : Rider eroe sventa furto in un bar e fa arrestare il ladro - - lightmoon972 : RT @Adnkronos: Rider eroe sventa furto in un bar e fa arrestare il ladro - francang1950 : RT @Adnkronos: Rider eroe sventa furto in un bar e fa arrestare il ladro -

Ultime Notizie dalla rete : Rider eroe Rider eroe sventa furto in un bar e fa arrestare il ladro Il ladro, con la cassa sotto braccio, ha tentato la fuga ma il rider lo ha seguito chiamando il 113 e comunicando via via i suoi movimenti. A intercettarlo per primo è stato proprio il 20enne, che è ...

Per capire davvero la lotta dei rider bisogna liberarsi dalla logica dello schiavo e dell'eroe Già, perché il personaggio in questione è un giovane rider felice di esserlo, e questo nonostante pedali tutto il dì come un pazzo senza guadagnare quasi nulla e viva in una società completamente ...

Rider eroe sventa furto in un bar e fa arrestare il ladro Adnkronos Chuck: ecco quali sono i 5 episodi migliori di sempre In definitiva, "Chuck Versus the Other Guy" dimostra che lo spettacolo può far ridere in un momento ... il finale della seconda stagione vede il suo eroe titolare tentare di contrastare i ...

Amazon Prime Video novità aprile 2021: film, serie TV e originals Viene chiamato un eroe di guerra in disgrazia per guidare una squadra di ... I concorrenti dovranno restare seri per sei ore consecutive provando a far ridere gli avversari: alla prima risata scatta ...

Il ladro, con la cassa sotto braccio, ha tentato la fuga ma illo ha seguito chiamando il 113 e comunicando via via i suoi movimenti. A intercettarlo per primo è stato proprio il 20enne, che è ...Già, perché il personaggio in questione è un giovanefelice di esserlo, e questo nonostante pedali tutto il dì come un pazzo senza guadagnare quasi nulla e viva in una società completamente ...In definitiva, "Chuck Versus the Other Guy" dimostra che lo spettacolo può far ridere in un momento ... il finale della seconda stagione vede il suo eroe titolare tentare di contrastare i ...Viene chiamato un eroe di guerra in disgrazia per guidare una squadra di ... I concorrenti dovranno restare seri per sei ore consecutive provando a far ridere gli avversari: alla prima risata scatta ...