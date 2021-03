Covid: appello Liana Orfei, ‘ sì a vaccino per salvare chi è più anziano di me, per ritornare liberi’ (Di sabato 27 marzo 2021) “Vacciniamoci, vacciniamoci, vacciniamoci. Io l’ho fatto per salvare la mia famiglia, per salvare chi è più anziano di me. All’inizio avevo paura del vaccino, ma adesso sono felice di averlo fatto. Dobbiamo ritornare ad essere un popolo libero”. E’ l’appello lanciato, attraverso l’Adnkronos, da Liana Orfei (classe 1937), subito dopo essersi vaccinata con il Pfiser all’Ospedale Gemelli di Roma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 marzo 2021) “Vacciniamoci, vacciniamoci, vacciniamoci. Io l’ho fatto perla mia famiglia, perchi è piùdi me. All’inizio avevo paura del, ma adesso sono felice di averlo fatto. Dobbiamoad essere un popolo libero”. E’ l’lanciato, attraverso l’Adnkronos, da(classe 1937), subito dopo essersi vaccinata con il Pfiser all’Ospedale Gemelli di Roma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

