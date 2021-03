VIDEO F1, GP Bahrain 2021: Kimi Raikkonen finisce contro il muro nelle prove libere (Di venerdì 26 marzo 2021) Giornata d’apertura non eccezionale per Kimi Raikkonen. Il finlandese, nel corso delle prove libere 2 del GP del Bahrain, prova iniziale del Mondiale di F1, è finito contro le barriere perdendo il controllo della sua Alfa Romeo. Andiamo a rivivere il momento con il VIDEO di Sky Sport. VIDEO F1: Kimi Raikkonen A muro nelle prove libere Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Giornata d’apertura non eccezionale per. Il finlandese, nel corso delle2 del GP del, prova iniziale del Mondiale di F1, è finitole barriere perdendo illlo della sua Alfa Romeo. Andiamo a rivivere il momento con ildi Sky Sport.F1:Foto: Lapresse

Advertising

SkySportF1 : ?? Kimi a muro nelle FP2: il video #BahrainGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - UgoBaroni : RT @SkySportF1: Formula 1, Bottas via radio nelle libere in Bahrain: 'Mercedes inguidabile!' #BahrainGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 https… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ?? Kimi a muro nelle FP2: il video #BahrainGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Formula 1, Bottas via radio nelle libere in Bahrain: 'Mercedes inguidabile!' #BahrainGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1… - sportli26181512 : Formula 1, Bottas via radio nelle libere in Bahrain: 'Mercedes inguidabile!'.: Al termine delle seconde libere, dop… -