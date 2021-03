Morte piccolo Evan, chiesta perizia psichiatrica per i genitori (Di venerdì 26 marzo 2021) Salvatore Blanco, il patrigno del piccolo Evan, brutalmente pestato ed ucciso dai suoi genitori lo scorso anno, era già stato fermato nel 2016 per aggressione a Pubblico Ufficiale, e per questi motivi si chiede ora perizia psichiatrica per accertarne lo stato mentale. Allo stato attuale le indagini sono ancora in corso e si attende, pare a breve, l’avviso di conclusione. La mamma del piccolo, Letizia Spatola, è attualmente in carcere con l’accusa di omicidio. La tesi è però smentita dal difensore della donna, che sostiene che a causare la Morte del piccolo siano state delle condizioni di salute pregresse del bambino, in particolar modo, una broncopolmonite occlusiva. Ricordiamo che le indagini sono anche a carico del padre biologico del ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Salvatore Blanco, il patrigno del, brutalmente pestato ed ucciso dai suoilo scorso anno, era già stato fermato nel 2016 per aggressione a Pubblico Ufficiale, e per questi motivi si chiede oraper accertarne lo stato mentale. Allo stato attuale le indagini sono ancora in corso e si attende, pare a breve, l’avviso di conclusione. La mamma del, Letizia Spatola, è attualmente in carcere con l’accusa di omicidio. La tesi è però smentita dal difensore della donna, che sostiene che a causare ladelsiano state delle condizioni di salute pregresse del bambino, in particolar modo, una broncopolmonite occlusiva. Ricordiamo che le indagini sono anche a carico del padre biologico del ...

Advertising

QuotidianPost : Morte piccolo Evan, chiesta perizia psichiatrica per i genitori - ManuelTucci2 : @gloquenzi @iannetts70 Dopo questa accusa, gravissima perché significa che son morte delle persone in più, molti pr… - speecialneeds : sono passati 9 anni dalla sua morte e io ad ogni episodio ho sempre sperato di rivederla, anche in un piccolo flash… - Claudio21889225 : RT @OretiFabrizio: ??700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE ?? A #GORIZIA UN BUSTO IN CONSIGLIO COMUNALE LO RICORDA ?? @OretiFabrizio @GibelliTizian… - Anna71480688 : RT @OretiFabrizio: ??700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE ?? A #GORIZIA UN BUSTO IN CONSIGLIO COMUNALE LO RICORDA ?? @OretiFabrizio @GibelliTizian… -