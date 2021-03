Justice League di Zack Snyder avrà anche una versione in bianco e nero (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo una storia produttiva travagliata, il 18 marzo il mondo ha finalmente potuto vedere Zack Snyder’s Justice League, la lunghissima versione del film epico sui supereroi Dc Comics come l’aveva concepita il regista originale. Arrivata da noi su Sky e Now, negli Stati Uniti è il fiori all’occhiello della piattaforma di streaming Hbo Max, che nelle scorse ore ha fatto un nuovo annuncio: presto il titolo sarà disponibile anche in bianco e nero, per una visione ancora più vicina a quella del suo creatore. Il nuovo titolo sarà Justice League: Justice is Gray. Zack Snyder's Justice League: Justice is Gray coming soon to ... Leggi su wired (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo una storia produttiva travagliata, il 18 marzo il mondo ha finalmente potuto vedere’s, la lunghissimadel film epico sui supereroi Dc Comics come l’aveva concepita il regista originale. Arrivata da noi su Sky e Now, negli Stati Uniti è il fiori all’occhiello della piattaforma di streaming Hbo Max, che nelle scorse ore ha fatto un nuovo annuncio: presto il titolo sarà disponibilein, per una visione ancora più vicina a quella del suo creatore. Il nuovo titolo saràis Gray.'sis Gray coming soon to ...

