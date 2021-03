"I furbetti del vaccino...". Cosa scriveva sul blog il papà di Andrea Scanzi (Di lunedì 22 marzo 2021) Federico Garau Dopo le bacchettate a De Luca ed alle eccessive celebrazioni per il "normale" gesto di Mattarella, Orso Grigio non dice una parola quando a vaccinarsi è il figlio 46enne Lamentarsi dei furbetti del vaccino e poi, evidentemente, rimanere così interdetti da tacere quando balza agli onori della cronaca il fatto che a non rispettare il turno sia stato il proprio figlio: di certo il battagliero "Orso Grigio", firma del blog del padre di Andrea Scanzi Luciano, non si sarebbe atteso di dover "pagare pegno" per quelle parole accorate scritte lo scorso 10 marzo. L'occasione è quella della vaccinazione di Sergio Mattarella, seduto in attesa del proprio turno allo Spallanzani come un comune cittadino. Un'immagine che aveva fatto il giro del web, scatenando reazioni positive, forse ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Federico Garau Dopo le bacchettate a De Luca ed alle eccessive celebrazioni per il "normale" gesto di Mattarella, Orso Grigio non dice una parola quando a vaccinarsi è il figlio 46enne Lamentarsi deidele poi, evidentemente, rimanere così interdetti da tacere quando balza agli onori della cronaca il fatto che a non rispettare il turno sia stato il proprio figlio: di certo il battagliero "Orso Grigio", firma deldel padre diLuciano, non si sarebbe atteso di dover "pagare pegno" per quelle parole accorate scritte lo scorso 10 marzo. L'occasione è quella della vaccinazione di Sergio Mattarella, seduto in attesa del proprio turno allo Spallanzani come un comune cittadino. Un'immagine che aveva fatto il giro del web, scatenando reazioni positive, forse ...

