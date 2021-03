Daydreamer, trama 22 marzo 2021: l'amore ritrovato (Di lunedì 22 marzo 2021) Inizio settimana scoppiettante con una nuova puntata Daydreamer oggi 22 marzo 2021 tra amore e perdono, in mezzo al mare. Ma tutti gli altri protagonisti sono ancora nei guai con la polizia? Sanem e Can vuotano il sacco Una settimana ricca di nuove puntate Daydreamer e colpi di scena per una delle coppie televisive più amate dal pubblico italiano. Nella puntata di Daydreamer oggi ecco che i due ex fidanzati sono ancora in barca lontano da tutto e da tutti. Ricordiamo che Yigit ha detto a Sanem di aver visto Can sulla barca, pronto a partire nuovamente senza dire nulla a nessuno. La ragazza ha lasciato tutto così com'era alla tenuta per raggiungere il molo: arrabbiata e confusa ha detto tutto quello che pensava al suo ex fidanzato, pensando che potesse lasciarla nuovamente senza dire ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 22 marzo 2021) Inizio settimana scoppiettante con una nuova puntataoggi 22trae perdono, in mezzo al mare. Ma tutti gli altri protagonisti sono ancora nei guai con la polizia? Sanem e Can vuotano il sacco Una settimana ricca di nuove puntatee colpi di scena per una delle coppie televisive più amate dal pubblico italiano. Nella puntata dioggi ecco che i due ex fidanzati sono ancora in barca lontano da tutto e da tutti. Ricordiamo che Yigit ha detto a Sanem di aver visto Can sulla barca, pronto a partire nuovamente senza dire nulla a nessuno. La ragazza ha lasciato tutto così com'era alla tenuta per raggiungere il molo: arrabbiata e confusa ha detto tutto quello che pensava al suo ex fidanzato, pensando che potesse lasciarla nuovamente senza dire ...

Advertising

Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: L’angolo della soap: Daydreamer – Le ali del sogno: trama settimanale dal 22 al 27 marzo 2021 *KlausMary* #DayDreamer… - Mr_CanYaman_fan : @evadest @megghie73 @iaia71716551 @GassmanGassmann @SusyMely1 @EmilyBronte5 @TC_Roma Di sicuro Dek qui non arriverà… - ReignOfTheSerie : L’angolo della soap: Daydreamer – Le ali del sogno: trama settimanale dal 22 al 27 marzo 2021 *KlausMary*… - ItsLucyEm : DayDreamer, trama 24 marzo: tre 'collaboratori' di Cemal minacciano Sanem con dei bastoni - ItsLucyEm : DayDreamer, trama Turchia: Sanem confessa a Can di sapere che lui non sente niente per lei -