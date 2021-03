Napoli, giallo nel weekend: due giovani morti in poche ore. C’è un’ipotesi (Di domenica 21 marzo 2021) Due morti sospette a Napoli. Due giovani deceduti nel giro di 24 ore. Sotto accusa una partita di droga tagliata male. E’ quanto riporta il Mattino nella sua edizione odierna. Le vittime sono del Vomero e di Ponticelli. Napoli, due giovani morti nel giro di 24 ore: ipotesi droga tagliata male Il primo decesso è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 21 marzo 2021) Duesospette a. Duedeceduti nel giro di 24 ore. Sotto accusa una partita di droga tagliata male. E’ quanto riporta il Mattino nella sua edizione odierna. Le vittime sono del Vomero e di Ponticelli., duenel giro di 24 ore: ipotesi droga tagliata male Il primo decesso è L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli giallo Napoli, giovane migrante muore con ferite gravissime: è giallo sulla dinamica dell'incidente La morte di un giovane migrante a Napoli si è presto tinta di giallo. Si chiamava Melamin Drammeh e di lui si riesce a sapere molto poco. Le scarne informazioni che si riescono a trarre della sua vita lo descrivono come un uomo di 33 ...

