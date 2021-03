Volley maschile, Playoff Superlega 2021: Monza batte Vibo Valentia al tie-break e vola in semifinale (Di sabato 20 marzo 2021) La Vero Volley Monza batte in cinque set 3-2 (25-21, 17-25, 25-22, 22-25, 16-14) la Tonno Callipo Vibo Valentia nel match valevole per gara-3 dei quarti di finale dei Playoff di Superlega 2020/2021 e, ora, in semifinale attende la vincente di Perugia-Milano. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DEI Playoff Superlega 2021 IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE TUTTI I RISULTATI DEI Playoff SCUDETTO 2021 IL REGOLAMENTO: COME FUNZIONANO QUARTI, SEMIFINALI E FINALE La formazione ospite, dopo aver ottenuto il primo punto della partita, subisce le iniziative degli avversari che tentano subito la fuga, ma i calabresi sono bravi a restare incollati nel ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) La Veroin cinque set 3-2 (25-21, 17-25, 25-22, 22-25, 16-14) la Tonno Calliponel match valevole per gara-3 dei quarti di finale deidi2020/e, ora, inattende la vincente di Perugia-Milano. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DEIIL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE TUTTI I RISULTATI DEISCUDETTOIL REGOLAMENTO: COME FUNZIONANO QUARTI, SEMIFINALI E FINALE La formazione ospite, dopo aver ottenuto il primo punto della partita, subisce le iniziative degli avversari che tentano subito la fuga, ma i calabresi sono bravi a restare incollati nel ...

