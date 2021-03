Renzi: “Con Draghi ha vinto la politica e perso il populismo” – VIDEO (Di sabato 20 marzo 2021) L’intervento di Matteo Renzi all’assemblea di Italia Viva: “L’Italia ha un orizzonte serio e solido”. ROMA – Breve intervento di Matteo Renzi all’assemblea di Italia Viva. Il consueto appuntamento con tutti gli esponenti di Iv si è svolto in remoto per l’emergenza coronavirus. Assemblea Italia Viva, l’intervento di Matteo Renzi Nel suo intervento l’ex premier ha ripercorso le tappe che hanno portato alla formazione del nuovo Governo. “Chi diceva ‘Conte o morte’ sono andati a casa, noi siamo qui – ha detto il leader di Italia Viva, riportato dall’Adnkronos – quelli che ci dovevano asfaltare sono a casa, noi sempre qui. Con Mario Draghi ha vinto la politica e perso il populismo . Non ho nostalgia dei tempi di Ciampolillo in star in tv. Per ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 marzo 2021) L’intervento di Matteoall’assemblea di Italia Viva: “L’Italia ha un orizzonte serio e solido”. ROMA – Breve intervento di Matteoall’assemblea di Italia Viva. Il consueto appuntamento con tutti gli esponenti di Iv si è svolto in remoto per l’emergenza coronavirus. Assemblea Italia Viva, l’intervento di MatteoNel suo intervento l’ex premier ha ripercorso le tappe che hanno portato alla formazione del nuovo Governo. “Chi diceva ‘Conte o morte’ sono andati a casa, noi siamo qui – ha detto il leader di Italia Viva, riportato dall’Adnkronos – quelli che ci dovevano asfaltare sono a casa, noi sempre qui. Con Mariohalail. Non ho nostalgia dei tempi di Ciampolillo in star in tv. Per ...

