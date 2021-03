Draghi: «Farò AstraZeneca. Il blocco è stato giusto, ma il vaccino è sicuro» (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar – «Non ho ancora fatto la prenotazione, ma non c’è nessun dubbio che Farò il vaccino AstraZeneca», ha annunciato Mario Draghi durante la conferenza stampa sul Dl sostegno. «La mia fascia d’età prevede la vaccinazione con AstraZeneca», ha aggiunto il premier, «quindi sì, lo Farò, lo ha fatto anche mio figlio in Inghilterra». Insomma, dopo il via libera dell’Ema, e dopo che le vaccinazioni sono riprese in tutta Italia, il presidente del Consiglio si dice intenzionato a farsi somministrare il siero anti-Covid. Prima di lui, presso la città militare della Cecchignola a Roma, lo faranno anche il generale Francesco Paolo Figliuolo e Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione civile. «Il blocco del vaccino non è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar – «Non ho ancora fatto la prenotazione, ma non c’è nessun dubbio cheil», ha annunciato Mariodurante la conferenza stampa sul Dl sostegno. «La mia fascia d’età prevede la vaccinazione con», ha aggiunto il premier, «quindi sì, lo, lo ha fatto anche mio figlio in Inghilterra». Insomma, dopo il via libera dell’Ema, e dopo che le vaccinazioni sono riprese in tutta Italia, il presidente del Consiglio si dice intenzionato a farsi somministrare il siero anti-Covid. Prima di lui, presso la città militare della Cecchignola a Roma, lo faranno anche il generale Francesco Paolo Figliuolo e Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione civile. «Ildelnon è ...

