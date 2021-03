Gianni Mura, una questione di stile (Di sabato 20 marzo 2021) È un ritratto e insieme un omaggio corale Mura am(o)ur. Le cartoline di un grande giornalista, il bellissimo film documentario a firma di Emanuela Audisio e in onda domenica 21 marzo (Sky Arte ore 21.00; Sky Sport 1, ore 00.30) a un anno esatto dalla morte di Gianni Mura, mancato a 74 anni davanti al mare di Senigallia nella prima fase della pandemia. La voce narrante e fuori campo è di Neri Marcorè, la presenza di Mura si manifesta per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 20 marzo 2021) È un ritratto e insieme un omaggio coraleam(o)ur. Le cartoline di un grande giornalista, il bellissimo film documentario a firma di Emanuela Audisio e in onda domenica 21 marzo (Sky Arte ore 21.00; Sky Sport 1, ore 00.30) a un anno esatto dalla morte di, mancato a 74 anni davanti al mare di Senigallia nella prima fase della pandemia. La voce narrante e fuori campo è di Neri Marcorè, la presenza disi manifesta per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Audisio racconta Mura e le sue cartoline sentimentali 'Mura Am(o)ur - Le cartoline sentimentali di un grande giornalista' è il documentario di Emanuela Audisio che rende omaggio a Gianni Mura a un anno dalla sua scomparsa. Il titolo regala subito due frammenti di ricordo: Mura era campione di anagrammi e, ogni anno, dal Tour amava scrivere centinaia di cartoline a colleghi, ...

