Advertising

amenoklean : Mi raccomando il 21 non perdetevi una delle badanti di Biden, da una donna del genere c'è molto da imparare???????? Na… - luca79ind : Nancy Pelosi in esclusiva a Che tempo che fa - giornaleradiofm : Nancy Pelosi in esclusiva a Che tempo che fa: (ANSA) - ROMA, 18 MAR - La Speaker della Camera dei Rappresentanti de… - Teleblogmag : Altro grande super ospite da Fazio. #chetempochefa #fabiofazio #CTCF Iscriviti al nostro canale Telegram! … - albertoslife : Gente nei commenti che dice: “e a che prezzo?”;”noi paghiamo il canone” Ma secondo voi Nancy Pelosi (o prima Obama… -

Ultime Notizie dalla rete : Nancy Pelosi

Agenzia ANSA

La Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Unitisarà ospite in esclusiva a "Che Tempo Che Fa" di Fabio Fazio, domenica 21 marzo alle 20 su Rai3. Nell'anno in cui si celebra il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e ...Dopo l ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, Che Tempo Che Fa sar in collegamento con, Presidente della Camera dei ...(ANSA) - ROMA, 18 MAR - La Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi sarà ospite in esclusiva a "Che Tempo Che Fa" di Fabio Fazio, domenica 21 marzo alle 20 su Rai3.La Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi sarà ospite in esclusiva a “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, domenica 21 marzo alle 20 su Rai3. Nell’anno in cui si celebra ...