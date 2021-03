Mercato Juventus, la rivelazione del giornalista: “Andrà via a fine stagione” (Di giovedì 18 marzo 2021) Mercato Juventus – La Juventus è pronta a rinnovare il centrocampo. Al momento è il reparto più deludente della stagione di Pirlo. Infatti Paratici vuole alzare il livello tecnico del centrocampo. Tra i vari centrocampisti in rosa, uno su tutti non si è dimostrato all’altezza della situazione, tra troppi problemi fisici e la troppa discontinuità: Aaron Ramsey. Mercato Juventus, Ramsey verso l’addio Aaron Ramsey è prontoa partire a fine stagione. Nonostante un contratto in essere fino al 2023, infatti, il giornalista sportivo e tifoso bianconero Luca Momblano in diretta Twitch su ‘Juventibus’ ha rivelato che la società di Corso Galileo Ferraris e l’ex centrocampista dell’Arsenal stanno valutando di comune accordo di dirsi addio al ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 18 marzo 2021)– Laè pronta a rinnovare il centrocampo. Al momento è il reparto più deludente delladi Pirlo. Infatti Paratici vuole alzare il livello tecnico del centrocampo. Tra i vari centrocampisti in rosa, uno su tutti non si è dimostrato all’altezza della situazione, tra troppi problemi fisici e la troppa discontinuità: Aaron Ramsey., Ramsey verso l’addio Aaron Ramsey è prontoa partire a. Nonostante un contratto in essere fino al 2023, infatti, ilsportivo e tifoso bianconero Luca Momblano in diretta Twitch su ‘Juventibus’ ha rivelato che la società di Corso Galileo Ferraris e l’ex centrocampista dell’Arsenal stanno valutando di comune accordo di dirsi addio al ...

