‘Cantiere Scuola’, firmato il protocollo tra Arcidiocesi, Soprintendenza e Industriali (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato sottoscritto questa mattina il protocollo relativo al cantiere scuola tra: monsignor Felice Accrocca per l’Arcidiocesi di Benevento, Mario Pagano per la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (province Caserta e Benevento), il presidente Confindustria Benevento Oreste Vigorito, Mario Ferraro presidente di Ance Benevento, Albano della Porta “Centro Formazione e Sicurezza (CFS) Benevento, Ordine degli Architetti P.P.C” della provincia di Benevento. Crescita professionale dei lavoratori, incremento occupazionale e occasione di sviluppo sono le parole chiave di un percorso avviato oggi grazie alla sigla di questa importante intesa avvenuta presso la Curia di Benevento. Il modello previsto è quello del cantiere scuola in cui si formeranno delle maestranze edili basandosi su un modello di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato sottoscritto questa mattina ilrelativo al cantiere scuola tra: monsignor Felice Accrocca per l’di Benevento, Mario Pagano per laArcheologica, Belle Arti e Paesaggio (province Caserta e Benevento), il presidente Confindustria Benevento Oreste Vigorito, Mario Ferraro presidente di Ance Benevento, Albano della Porta “Centro Formazione e Sicurezza (CFS) Benevento, Ordine degli Architetti P.P.C” della provincia di Benevento. Crescita professionale dei lavoratori, incremento occupazionale e occasione di sviluppo sono le parole chiave di un percorso avviato oggi grazie alla sigla di questa importante intesa avvenuta presso la Curia di Benevento. Il modello previsto è quello del cantiere scuola in cui si formeranno delle maestranze edili basandosi su un modello di ...

Advertising

anteprima24 : ** 'Cantiere Scuola', firmato il protocollo tra Arcidiocesi, Soprintendenza e Industriali **… - SanremoNews : Bordighera: sopralluogo del sindaco Ingenito al cantiere della scuola 'a impatto zero' di via Napoli (Video) - BucK67AQ : @PoliticaPerJedi 5a elementare, si tornava a casa dalla scuola a piedi e passando accanto ad un cantiere, da un pon… - TurcaVan : @EnricoLetta La Salute. Già detto da Draghi il 14/02/2021. Pure lo ius soli è cosa giusta già in cantiere. I sedice… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: La Scuola Speranza si libera dal cantiere e torna al comune di Grottammare -