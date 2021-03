Tempesta d'amore, anticipazioni 17 marzo: una brutta sorpresa (Di mercoledì 17 marzo 2021) Al Fürstenhof ci sarà fermento per l'imminente raduno di auto d'epoca e tutto sembrerà essere pronto per l'importante evento, come spiegano le anticipazioni di Tempesta d'amore di oggi, mercoledì 17 marzo. Werner sarà molto felice ed emozionato e sarà sicuro di aver avuto l'idea giusta per risollevare le sorti dell'hotel messo in ginocchio dalle recenti macchinazioni di Ariane. L'atmosfera sarà gioiosa e le persone affolleranno il parco del Fürstenhof incuriosite dalle auto d'epoca e anche la stampa sarà entusiasta. Tuttavia, l'imprenditore ignorerà che la Kalenberg ancora una volta ha ordito una delle sue terribili trame e scoprirà con sgomento che la sua richiesta di alzare il premio assicurativo non è pervenuta... Nel frattempo, Alfons e Hildegard saranno ancora molto commossi e colpiti per l'iniziativa di Robert ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 17 marzo 2021) Al Fürstenhof ci sarà fermento per l'imminente raduno di auto d'epoca e tutto sembrerà essere pronto per l'importante evento, come spiegano ledid'di oggi, mercoledì 17. Werner sarà molto felice ed emozionato e sarà sicuro di aver avuto l'idea giusta per risollevare le sorti dell'hotel messo in ginocchio dalle recenti macchinazioni di Ariane. L'atmosfera sarà gioiosa e le persone affolleranno il parco del Fürstenhof incuriosite dalle auto d'epoca e anche la stampa sarà entusiasta. Tuttavia, l'imprenditore ignorerà che la Kalenberg ancora una volta ha ordito una delle sue terribili trame e scoprirà con sgomento che la sua richiesta di alzare il premio assicurativo non è pervenuta... Nel frattempo, Alfons e Hildegard saranno ancora molto commossi e colpiti per l'iniziativa di Robert ...

