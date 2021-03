Covid: ristori; a Napoli corteo funebre tassisti con bara (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn centinaio di tassisti sta dando vita a Napoli a un corteo funebre con tanto di bara portata a spalla. La categoria – con l’ingresso in zona rossa – lamenta il crollo delle entrate e chiede adeguate misure di sostegno. Il corteo, partito da piazza del Plebiscito, si sta dirigendo verso Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. Sulla bara è stata montata l’insegna luminosa taxi. C’è anche un manifesto funebre che reca la scritta “Qui giace la categoria taxi”. La protesta dei tassisti va avanti da cinque giorni con sit-in e manifestazioni di piazza. Sul corteo vigila la polizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn centinaio dista dando vita aa uncon tanto diportata a spalla. La categoria – con l’ingresso in zona rossa – lamenta il crollo delle entrate e chiede adeguate misure di sostegno. Il, partito da piazza del Plebiscito, si sta dirigendo verso Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. Sullaè stata montata l’insegna luminosa taxi. C’è anche un manifestoche reca la scritta “Qui giace la categoria taxi”. La protesta deiva avanti da cinque giorni con sit-in e manifestazioni di piazza. Sulvigila la polizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

