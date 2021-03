Brexit, Ue apre procedura legale contro Gb per violazione accordi su Irlanda Nord (Di lunedì 15 marzo 2021) La Commissione europea contesta al Regno Unito di avere esteso in modo unilaterale oltre il 1° aprile il “periodo di grazia” per il commercio sull'isola, che consente di evitare alcuni controlli al confine Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 15 marzo 2021) La Commissione europea contesta al Regno Unito di avere esteso in modo unilaterale oltre il 1° aprile il “periodo di grazia” per il commercio sull'isola, che consente di evitare alcunilli al confine

