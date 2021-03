WhatsApp, aggiunge due novità per i messaggi vocali: ecco che cosa cambia (Di domenica 14 marzo 2021) Alessandro Nunziati Gli sviluppatori di WhatsApp starebbero lavorando a una nuova funzionalità per far risparmiare il tempo passato dagli utenti ad ascoltare lunghi messaggi vocali. Come già succede sull’app rivale, Telegram, l’idea sarebbe quella di aggiungere un pulsante per raddoppiare la velocità di riproduzione degli audio, così da ascoltarli in metà del tempo. I ricercatori di WhatsApp avrebbero Improntaunika.it - Upday News. Leggi su improntaunika (Di domenica 14 marzo 2021) Alessandro Nunziati Gli sviluppatori distarebbero lavorando a una nuova funzionalità per far risparmiare il tempo passato dagli utenti ad ascoltare lunghi. Come già succede sull’app rivale, Telegram, l’idea sarebbe quella dire un pulsante per raddoppiare la velocità di riproduzione degli audio, così da ascoltarli in metà del tempo. I ricercatori diavrebbero Improntaunika.it - Upday News.

