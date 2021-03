Vaccino Covid J&J, Oms approva l’utilizzo d’emergenza (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità ha approvato anche il Vaccino anti-Covid sviluppato da Janssen (gruppo Johnson & Johnson) per l’utilizzo di emergenza. La decisione arriva dopo l’autorizzazione dell’Agenzia europea per i medicinali, e come già avvenuto per altri vaccini, la ‘luce verde’ dell’Oms è un prerequisito per la fornitura di vaccini, nell’ambito della struttura Covax, di centinaia di milioni di dosi ai paesi più poveri, e consente ai Paesi che non hanno i mezzi per studiare da soli l’efficacia e la sicurezza di un prodotto di accelerare il proprio iter autorizzativo per importare e somministrare vaccini. “Ogni nuovo strumento sicuro ed efficace contro Covid-19 è un altro passo avanti verso il controllo della pandemia”, ha affermato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità hato anche ilanti-sviluppato da Janssen (gruppo Johnson & Johnson) perdi emergenza. La decisione arriva dopo l’autorizzazione dell’Agenzia europea per i medicinali, e come già avvenuto per altri vaccini, la ‘luce verde’ dell’Oms è un prerequisito per la fornitura di vaccini, nell’ambito della struttura Covax, di centinaia di milioni di dosi ai paesi più poveri, e consente ai Paesi che non hanno i mezzi per studiare da soli l’efficacia e la sicurezza di un prodotto di accelerare il proprio iter autorizzativo per importare e somministrare vaccini. “Ogni nuovo strumento sicuro ed efficace contro-19 è un altro passo avanti verso il controllo della pandemia”, ha affermato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom ...

