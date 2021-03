Sofia Goggia può tornare in pista | c’è l’ok dei medici della Federazione

(Di mercoledì 10 marzo 2021) A distanza di poco più di un mese dall’infortunio,potràrimettere gli sci ai piedi. La visita di controllo svoltasi alla Clinica “La Madonnina” di Milano ha infatti confermato i progressi raggiunti dalla 28enne orobica, aprendo uno spiraglio in vista delle finali di Lenzerheide. Come confermato dai dottori Andrea Panzeri e Herbert Schoenhuber, responsabiliCommissione Medica FISI, la risonanza magnetica e la TAC a cui è stata sottoposta la fuoriclasse tricolore hanno dato esito positivo, dando così il via libera alla possibilità di sciare in campo libero. Decisivi saranno ora i test a cui verrà sottoposta la campionessa olimpica che, con ogni probabilità, si svolgeranno nei prossimi giorni sulle nevi di Livigno. Sulla base dei riscontri ottenuti, la finanziera bergamasca deciderà se ...

Buone notizie per Sofia Goggia: la sciatrice azzurra infortunata a fine gennaio proprio qualche giorno prima dei Mondiali di sci di Cortina si è sottoposta - presso la casa di cura 'La Madonnina' di Milano - a una visita di controllo già fissata da tempo con i dottori Andrea Panzeri e Herbert Schoenhuber. A poco più di un mese dalla frattura al piatto tibiale, l'azzurra ha l'ok per l'attività. Nei prossimi giorni i test per tentare il via in discesa alle finali di Lenzerheide e provare a vincere la Coppa del Mondo.