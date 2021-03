Borderlands il film ha ora il suo Krieg | l' attore Florian Munteanu

(Di mercoledì 10 marzo 2021), forse meglio conosciuto come Viktor Drago in Creed II, si unirà al cast del prossimodiper interpretareè uno dei sei personaggi giocabili di2.si unisce al resto del cast di questoche vede Cate Blanchett nei panni di Lilith, Jamie Lee Curtis nei panni di Tannis, Jack Black nei panni di Claptrap, Kevin Hart nel ruolo di Roland e Ariana Greenblatt nei panni di Tiny Tina. Nei giochi,proviene da una famiglia di banditi che lo ha trattato ingiustamente per essere più debole degli altri. Questo lo spinge a diventare più forte, ma non lo sarà fino a quando non viene catturato dal dottor Benedict che farà esperimenti su di lui e su molti ...

L'attore - e pugile - Florian Munteanu è entrato a far parte del cast in costruzione di, ildi Eli Roth tratto dall'omonima saga videoludica. Il The Hollywood Reporter , che stasera ha riportato la notizia, rivela che il ruolo assegnato a Florian Munteanu è quello del ...Il fondatore di Gearbox Randy Pitchford sarà produttore esecutivo delinsieme a Strauss ... Commenta nel nostro Forum Tags Ariana GreenblattJack Black Tiny TinaFlorian Munteanu interpreterà Krieg nel film di Borderlands. Florian Munteanu, l’attore di Viktor Drago in Creed 2, sarà Krieg nel film di Borderlands. Krieg è uno dei sei personaggi giocabili di Bord ...Florian Munteanu, forse meglio conosciuto come Viktor Drago in Creed II, si unirà al cast del prossimo film di Borderlands per interpretare Krieg. Krieg è uno dei sei personaggi giocabili di Borderlan ...