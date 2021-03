Sei cantanti prigionieri del teatro tra amori e invidie: così la lirica diventa un po’ reality e un po’ serie tv. “Torneranno i bei momenti” inaugura la web-tv del Teatro Massimo di Palermo (Di martedì 9 marzo 2021) La playlist si basa sulla trilogia di Wolfgang Amadeus Mozart e Lorenzo Da Ponte (Nozze di Figaro, Don Giovanni, così fan tutte). Il contesto sembra un po’ quello di un reality, ma i “ragazzi della casa” sono sei contanti d’opera rimasti intrappolati dentro un Teatro, in attesa della sua riapertura. La trama si intreccia proprio come nelle serie tv. Si intitola Torneranno i bei momenti l’opera-film con la quale il Teatro Massimo di Palermo ha inaugurato la sua web-tv dedicata ai ragazzi. La regia è firmata da Gianmaria Aliverta, giovane regista piemontese, fondatore dell’associazione VoceAllOpera, che a Milano fa il miracolo di mettere insieme la divulgazione dell’opera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) La playlist si basa sulla trilogia di Wolfgang Amadeus Mozart e Lorenzo Da Ponte (Nozze di Figaro, Don Giovanni,fan tutte). Il contesto sembra un po’ quello di un, ma i “ragazzi della casa” sono sei contanti d’opera rimasti intrappolati dentro un, in attesa della sua riapertura. La trama si intreccia proprio come nelletv. Si intitolai beil’opera-film con la quale ildihato la sua web-tv dedicata ai ragazzi. La regia è firmata da Gianmaria Aliverta, giovane regista piemontese, fondatore dell’associazione VoceAllOpera, che a Milano fa il miracolo di mettere insieme la divulgazione dell’opera ...

