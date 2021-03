“No al lockdown nazionale, anzi pensiamo a riaprire i ristoranti la sera”. Sileri non è Speranza (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar – “No al lockdown nazionale“: il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri è in controtendenza rispetto al ministro Speranza e agli esperti che chiedono un nuovo giro di vite. Intervistato da Rainews24, Sileri chiarisce che sarà invece opportuno, laddove le circostanze lo richiedano, pensare a chiusure e zone rosse localizzate. Ma non un nuovo confinamento per tutto il Paese, come accadde un anno fa. “Io sono anche favorevole a pensare di riaprire i ristoranti alla sera – aggiunge Sileri – e se non lo possiamo ancora fare, ritengo che possiamo almeno iniziare a programmarlo”. Sileri contrario al lockdown: “Servono misure chirurgiche” “Servono misure chirurgiche laddove corre di più il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar – “No al“: il sottosegretario alla Salute Pierpaoloè in controtendenza rispetto al ministroe agli esperti che chiedono un nuovo giro di vite. Intervistato da Rainews24,chiarisce che sarà invece opportuno, laddove le circostanze lo richiedano, pensare a chiusure e zone rosse localizzate. Ma non un nuovo confinamento per tutto il Paese, come accadde un anno fa. “Io sono anche favorevole a pensare dialla– aggiunge– e se non lo possiamo ancora fare, ritengo che possiamo almeno iniziare a programmarlo”.contrario al: “Servono misure chirurgiche” “Servono misure chirurgiche laddove corre di più il ...

