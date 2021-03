Germania | Joachim Low lascerà la Nazionale dopo gli Europei | è ufficiale

Leggi su sportface

(Di martedì 9 marzo 2021) Un Mondiale vinto e una Confederations Cup conquistata in quindici anni. Ma l’avventura diLöw sulla panchina dellatedesca sta per concludersi, come annunciato ufficialmente dalla Federazione. Lo storico Ctinfatti il suo incarico al termine deglidel 2021. Una notizia che era nell’ariale prestazioni deludenti in Nations League che sembravano lasciar presagire la fine di un ciclo. Probabile a quel punto una esperienza con un club. Per Low – che prese le redini dellai Mondiali del 2006 – un trofeo vinto da allenatore di una squadra di Bundesliga, una Coppa dicon lo Stoccarda nella stagione 1996-97. SportFace.