Cortocircuito su scuola in presenza per i figli dei lavoratori essenziali. Presidi: “Chi giudica se lo sono?”. L’ex ministra: “C’è una legge” (Di martedì 9 marzo 2021) E’ caos sulla presenza a scuola dei figli dei lavoratori essenziali. Nel giro di un week end sono cambiate le carte in tavola e se fino a domenica i Presidi avevano il dovere di accoglierli in aula, lunedì mattina a seguito di una nota del 7 marzo del capo di Gabinetto del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, hanno dovuto (in teoria) mandarli a casa. In realtà, visto che la comunicazione da Roma è arrivata quando i dirigenti si erano già organizzati e avevano già annunciato alle famiglie dei che i loro figli sarebbero potuti andare a scuola, questi ragazzi nella maggior parte degli istituti sono stati accolti ma da martedì non c’è scampo: per loro si torna alla didattica a distanza. In classe potranno esserci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) E’ caos sulladeidei. Nel giro di un week endcambiate le carte in tavola e se fino a domenica iavevano il dovere di accoglierli in aula, lunedì mattina a seguito di una nota del 7 marzo del capo di Gabinetto del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, hanno dovuto (in teoria) mandarli a casa. In realtà, visto che la comunicazione da Roma è arrivata quando i dirigenti si erano già organizzati e avevano già annunciato alle famiglie dei che i lorosarebbero potuti andare a, questi ragazzi nella maggior parte degli istitutistati accolti ma da martedì non c’è scampo: per loro si torna alla didattica a distanza. In classe potranno esserci ...

