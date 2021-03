Come rimanere sempre informati con Bergamonews (Di martedì 9 marzo 2021) Con il lancio del nuovo Bergamonews vogliamo darvi l’opportunità di fare un ripasso veloce di tutte le possibilità che avete, ogni giorno, 24 ore su 24, per rimanere informati con le nostre notizie su Bergamo e provincia. Un riepilogo da tenere bene a mente perché, ve lo annunciamo, a breve lanceremo alcune novità che ci permetteranno di essere ancora più vicini a voi, per un’informazione sempre più capillare e adatta a tutte le nuove vie di comunicazione. Il titolo di ogni paragrafo è un link diretto ai vari canali, così vi facilitiamo il lavoro nel caso non siate già nostri affezionati seguaci. www.Bergamonews.it È il modo migliore, l’unico sicuro per non perdersi nemmeno una notizia, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Da martedì 9 marzo lo trovate in una veste grafica completamente rinnovata: più chiara ... Leggi su bergamonews (Di martedì 9 marzo 2021) Con il lancio del nuovovogliamo darvi l’opportunità di fare un ripasso veloce di tutte le possibilità che avete, ogni giorno, 24 ore su 24, percon le nostre notizie su Bergamo e provincia. Un riepilogo da tenere bene a mente perché, ve lo annunciamo, a breve lanceremo alcune novità che ci permetteranno di essere ancora più vicini a voi, per un’informazionepiù capillare e adatta a tutte le nuove vie di comunicazione. Il titolo di ogni paragrafo è un link diretto ai vari canali, così vi facilitiamo il lavoro nel caso non siate già nostri affezionati seguaci. www..it È il modo migliore, l’unico sicuro per non perdersi nemmeno una notizia, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Da martedì 9 marzo lo trovate in una veste grafica completamente rinnovata: più chiara ...

Advertising

borghi_claudio : @Franco_captain6 @Cartabellotta Eh già... esattamente come capitava per i 'responsabili' che avrebbero votato quals… - elvira_serra : 'La lingua cambia con la cultura e la mentalità della comunità che la parla e la scrive'. Ci sarebbero mestieri che… - LiaQuartapelle : Quanto ha ragione @mariannamadia quando dice che il PD eviti l’errore del governo Conte, cioè quello di barattare i… - Seoul_ItalyBTS : RT @Seoul_ItalyBTS: #Video???| @BTS_twt @ETCanada ?? - onceup0natime__ : RT @applelally: Io ci rimango male quando uno dei gatti che mi stava seduto in braccio si alza e se ne va senza motivo, figuratevi come ci… -