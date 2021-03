Borussia Dortmund-Siviglia: le probabili formazioni del match (Di martedì 9 marzo 2021) Borussia Dortmund e Siviglia si affrontano nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La decisione su Gomez Al Signal Iduna Park va in scena il match di Champions League tra Borussia Dortmund e Siviglia. All’andata i tedeschi hanno dominato in Spagna per 3-2 e vorranno di certo confermare quanto di buono hanno fatto vedere nella prima gara. Il match sarà visibile a partire dalle ore 21 su Sky. QUI Borussia – Terzic dovrebbe fare affidamento sull’esperto Shulz titolare sull’out di destra a causa dell’indisponibilità di Guerrero. In porta dovrebbe toccare a Hitz. La linea difensiva probabilmente sarà composta da Meunier, Can, Hummels e lo stesso Shulz. Delaney, Bellingham e Dahoud formeranno ... Leggi su zon (Di martedì 9 marzo 2021)si affrontano neldi ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La decisione su Gomez Al Signal Iduna Park va in scena ildi Champions League tra. All’andata i tedeschi hanno dominato in Spagna per 3-2 e vorranno di certo confermare quanto di buono hanno fatto vedere nella prima gara. Ilsarà visibile a partire dalle ore 21 su Sky. QUI– Terzic dovrebbe fare affidamento sull’esperto Shulz titolare sull’out di destra a causa dell’indisponibilità di Guerrero. In porta dovrebbe toccare a Hitz. La linea difensiva probabilmente sarà composta da Meunier, Can, Hummels e lo stesso Shulz. Delaney, Bellingham e Dahoud formeranno ...

Advertising

periodicodaily : Borussia Dortmund - Siviglia, in Tv e formazioni - PeriodicoDaily Sport #ChampionsLeague #9marzo #BorussiaSiviglia… - 90_flight : RT @SkySport: Borussia Dortmund-Siviglia, le probabili formazioni - SkySport : Borussia Dortmund-Siviglia, le probabili formazioni - zazoomblog : Diretta Borussia Dortmund - Siviglia ore 21: probabili formazioni come vederla in tv e in streaming - #Diretta… - sportli26181512 : Borussia Dortmund-Siviglia, le probabili formazioni: Terzic deve fare a meno di quattro giocatori, ma ritrova Thorg… -