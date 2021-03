Dodi Battaglia, biografia: vero nome, età, figli e moglie (Di lunedì 8 marzo 2021) Dodi Battaglia è probabilmente uno dei cantanti più famosi in Italia. Per anni è stato la voce ed il chitarrista dei Pooh e per questo motivo andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata. Dodi Battaglia, il cui vero nome è Donato Battaglia, è nato l’1 Giugno del 1951 a Bologna ed oggi ha dunque 69 anni. Ha vissuto fin da subito in una famiglia di musicisti: il nonno era un pianista, il padre un violinista e lo zio un chitarrista. Già all’età di 5 anni ha iniziato a studiare la fisarmonica ed ha frequentato una scuola musicale fino a 12 anni. Dopo di che ha iniziato a studiare chitarra ed ha dimostrato fin da subito una grande predisposizione verso questo strumento. Per questo motivo ha iniziato a seguire dei corsi di approfondimento a Bologna ed è entrato ... Leggi su giornal (Di lunedì 8 marzo 2021)è probabilmente uno dei cantanti più famosi in Italia. Per anni è stato la voce ed il chitarrista dei Pooh e per questo motivo andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata., il cuiè Donato, è nato l’1 Giugno del 1951 a Bologna ed oggi ha dunque 69 anni. Ha vissuto fin da subito in una famiglia di musicisti: il nonno era un pianista, il padre un violinista e lo zio un chitarrista. Già all’età di 5 anni ha iniziato a studiare la fisarmonica ed ha frequentato una scuola musicale fino a 12 anni. Dopo di che ha iniziato a studiare chitarra ed ha dimostrato fin da subito una grande predisposizione verso questo strumento. Per questo motivo ha iniziato a seguire dei corsi di approfondimento a Bologna ed è entrato ...

