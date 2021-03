Avanti un altro riparte da stasera lunedì 8 marzo | ecco tutte le novità

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il game showuncondotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, compie 10 anni e ritorna su Canale 5 alle ore 18:45 a partire da2021. Dopo mesi di repliche e cambio della guardia nel palinsesto del preserale della rete ammiraglia ‘Mediaset’, fa il suo ritorno il gioco televisivo ideato proprio da Bonolis, insieme a Stefano Santucci, e prodotto con Endemol Shine Italy. I vertici del ‘Biscione’ hanno deciso di non mandare in onda gli episodi diunche sono già stati registrati e che sarebbero dovuti andare in onda durante il lockdown di un anno fa, bensì di rimanere più in tema attuale e di trasmettere le puntate nuove che sono state girate negli scorsi mesi, senza pubblico e rispettando le norme anti Covid-19, ...

