"Protezione dura più a lungo". Ora spunta il vaccino di ferro (Di domenica 7 marzo 2021) Alessandro ferro Potrebbe essere decisivo nella lotta alla pandemia: il vaccino dell'azienda Usa Novavax è in fase di sperimentazione ma promette già molto bene. "È forte e la Protezione dura più degli altri" Dal possibile fallimento alla candidatura di uno dei vaccini anti-Covid più promettenti e che usano una tecnologia tradizionale: in una riga è questa la storia di Novavax, società americana di sviluppo di vaccini con sede a Gaithersburg, nel Maryland, Stati Uniti. Nel gennaio dello scorso anno, i dipendenti di Novavax Inc. si sono incontrati in un piccolo bar del Maryland per discutere su come salvare la propria carriera. Per decenni, la piccola azienda di biotecnologia ha cercato di sviluppare un vaccino approvato ma senza successo: la società aveva il denaro sufficiente per ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 marzo 2021) AlessandroPotrebbe essere decisivo nella lotta alla pandemia: ildell'azienda Usa Novavax è in fase di sperimentazione ma promette già molto bene. "È forte e lapiù degli altri" Dal possibile fallimento alla candidatura di uno dei vaccini anti-Covid più promettenti e che usano una tecnologia tradizionale: in una riga è questa la storia di Novavax, società americana di sviluppo di vaccini con sede a Gaithersburg, nel Maryland, Stati Uniti. Nel gennaio dello scorso anno, i dipendenti di Novavax Inc. si sono incontrati in un piccolo bar del Maryland per discutere su come salvare la propria carriera. Per decenni, la piccola azienda di biotecnologia ha cercato di sviluppare unapprovato ma senza successo: la società aveva il denaro sufficiente per ...

Advertising

ecotorvergata : RT @NovelliGnovelli: Domande sui vaccini: Quanto dura la protezione dei vaccini attuali? Quanto varia in base all'età? Quanto sono efficaci… - cinziasams : RT @NovelliGnovelli: Domande sui vaccini: Quanto dura la protezione dei vaccini attuali? Quanto varia in base all'età? Quanto sono efficaci… - Adeleblabla : RT @queequeg1901: @MartinKeufaver Nessuno sa quanto duri la 'protezione'. Non più di un anno comunque, probabilmente non più di 6 mesi. Poi… - queequeg1901 : @MartinKeufaver Nessuno sa quanto duri la 'protezione'. Non più di un anno comunque, probabilmente non più di 6 mes… - NovelliGnovelli : Domande sui vaccini: Quanto dura la protezione dei vaccini attuali? Quanto varia in base all'età? Quanto sono effic… -