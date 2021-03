Patuanelli M5s rompe con Casaleggio | «Se vuole fare politica lo dica | le prospettive non coincidono»

Leggi su open.online

(Di domenica 7 marzo 2021) Le dimissioni di Nicola Zingaretti, il cambio al vertice con l’arrivo di Giuseppe Conte. Per il Pd e il M5s è tempo di riforme e rimescolamenti interni, ma per i pentastellati il legame con gli ex alleati dem e Leu non cambia. A ribadirlo con un’intervista a La Stampa è il ministro dell’Agricoltura Stefano, attivo nel M5s già dal 2005, quando il Movimento esisteva solo nella forma embrionale dei MeetUp: «L’alleanza con Pd e Leu va consolidata a prescindere da quella che sarà la scelta dei Dem per la loro futura segreteria». L’ex ministro per lo Sviluppo Economico,stero che nel governo Draghi ha dovuto lasciare a Giancarlo Giorgetti, commenta a La Stampa l’entrata di McKinsey come consulente per il Recovery Plan: «Mi piacerebbe sedermi al tavolo per discutere di cosa sta succedendo intorno a questo piano. Mi auguro si apra un ...