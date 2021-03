LIVE Parigi-Nizza 2021, prima tappa in DIRETTA: attacco in solitaria di Doubey. Il gruppo a 1’30” (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.55 Il fuggitivo sta affrontando la prima asperità di giornata la Cote de Senlisse di terza categoria. Il gruppo a 4’20”. 13.51 Il plotone ha lasciato andare Doubey che porta il suo vantaggio a oltre 4?. 13.47 Il fuggitivo continua a spingere per allungare sul gruppo. #ParisNice Fabien Doubey est seul en tête pour le moment ! #AllezTotalDirectEnergiepic.twitter.com/Kr0txwGp1W — Team Total Direct Energie (@TDE ProCycling) March 7, 2021 13.43 Per il plotone la situazione ideale con un solo uomo al comando che sarà tenuto sotto controllo dalle squadre dei velocisti. 13.38 Fabien Doubey (Total Direct Energie) porta il suo vantaggio a 1’05” sul gruppo. 13.34 Nel giro di pochi ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.55 Il fuggitivo sta affrontando laasperità di giornata la Cote de Senlisse di terza categoria. Ila 4’20”. 13.51 Il plotone ha lasciato andareche porta il suo vantaggio a oltre 4?. 13.47 Il fuggitivo continua a spingere per allungare sul. #ParisNice Fabienest seul en tête pour le moment ! #AllezTotalDirectEnergiepic.twitter.com/Kr0txwGp1W — Team Total Direct Energie (@TDE ProCycling) March 7,13.43 Per il plotone la situazione ideale con un solo uomo al comando che sarà tenuto sotto controllo dalle squadre dei velocisti. 13.38 Fabien(Total Direct Energie) porta il suo vantaggio a 1’05” sul. 13.34 Nel giro di pochi ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2021 prima tappa in DIRETTA: partiti! Gruppo compatto - #Parigi-Nizza #prima #tappa #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2021 prima tappa in DIRETTA: Roglic favorito c’è Fabio Aru! - #Parigi-Nizza #prima #tappa… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2021 prima tappa in DIRETTA: Roglic favorito c’è Fabio Aru! - #Parigi-Nizza #prima #tappa… - blab_live : #Ciclismo, domani al via la #ParisNice 2021: analisi del percorso, favoriti, quote e #pronostici! - vannisdf : @jacko_cecilia Ma daiiiiiiiiiiii!!!!! A me piace un sacco la versione live in Live in the city of light registrata… -