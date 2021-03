Credo in un solo padre: il film su Chili che parla della violenza contro le donne (Di domenica 7 marzo 2021) Esce il film che parla del femminicidio. Sulla piattaforma Chili, in occasione della giornata della donna verrà trasmesso Credo in un solo padre. Il film “Credo in un solo padre” di cosa parla? Il regista Luca Guardabascio, nella giornata mondiale per le donne, ha ben pensato di mostrare un film che mirasse a far comprendere quanto ancora della società c’è da cambiare. Si è pensato quindi, a tutte quelle donne che, durante il lockdown, hanno subito il doppio, il triplo delle violenze fra le mura domestiche. Questo dato aveva di fatto preoccupato nei giorni scorsi, anche varie associazioni per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021) Esce ilchedel femminicidio. Sulla piattaforma, in occasionegiornatadonna verrà trasmessoin un. Ilin un” di cosa? Il regista Luca Guardabascio, nella giornata mondiale per le, ha ben pensato di mostrare unche mirasse a far comprendere quanto ancorasocietà c’è da cambiare. Si è pensato quindi, a tutte quelleche, durante il lockdown, hanno subito il doppio, il triplo delle violenze fra le mura domestiche. Questo dato aveva di fatto preoccupato nei giorni scorsi, anche varie associazioni per ...

