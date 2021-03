Zingaretti irremovibile Nel Pd ora è corsa aperta alla successione L’Assemblea dem dovrà eleggere un nuovo segretario con pieni poteri o un reggente in vista del Congresso

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 6 marzo 2021) Nel tardo pomeriggio di ieri un invito a ritirare le dimissioni era arrivato persino dal governatore dell’Emilia Romagna, da più parti indicato come possibile antagonista di Nicolaper la guida del Pd, Stefano Bonaccini: nulla da fare, Nicolanon ci ha ripensato e,di fronte al pressing per farlo rimanere giunto da tutte le aree del partito – compresa Base riformista – ha formalizzato le sue dimissioni con una missiva indirizzatapresidente del Pd Valentina Cuppi. Che non ha risparmiato una stoccataminoranza interna che, di fatto, ha logorato la tenuta degli attuali assetti al Nazareno: “è stata una decisione assolutamente sofferta, ma di grande responsabilità e generosità per il Paese. Nicola, ancora una volta, ha scelto di lavorare per la propria comunità ...