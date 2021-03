Sanremo Giovani, vince Gaudiano: la dedica al padre (Di sabato 6 marzo 2021) Primo vincitore di Sanremo 2021 è Gaudiano con la canzone Polvere da sparo, il cantante ha conquistato il podio delle nuove proposte con merito. Il giovane ha vinto mettendo d’accordo il televoto, ma anche la giuria demoscopica e la sala stampa, e ha commosso con la dedica fatta al padre che non c’è più. Gaudiano prima d’affrontare la prova Sanremo ha pubblicato un post su Instagram dove ricordava il genitore e quanto sostegno gli ha dato nel seguire i suoi sogni. Gaudiano ha alzato in alto il trofeo proprio per ricordare il papà che in questa prova decisiva per la sua carriera ha sentito molto vicino: “Quello che è accaduto è qualcosa di eccezionale. Dedico con tutto il mio cuore questa canzone a mio padre, alla mia famiglia e a tutte le persone ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 6 marzo 2021) Primo vincitore di2021 ècon la canzone Polvere da sparo, il cantante ha conquistato il podio delle nuove proposte con merito. Il giovane ha vinto mettendo d’accordo il televoto, ma anche la giuria demoscopica e la sala stampa, e ha commosso con lafatta alche non c’è più.prima d’affrontare la provaha pubblicato un post su Instagram dove ricordava il genitore e quanto sostegno gli ha dato nel seguire i suoi sogni.ha alzato in alto il trofeo proprio per ricordare il papà che in questa prova decisiva per la sua carriera ha sentito molto vicino: “Quello che è accaduto è qualcosa di eccezionale. Dedico con tutto il mio cuore questa canzone a mio, alla mia famiglia e a tutte le persone ...

